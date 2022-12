ZA VIKEND IGRAJU VOGOŠĆANSKI RUKOMETAŠI, KOŠARKAŠI I ODBOJKAŠICE

U 13. kolu Premijer rukometne lige BiH rukometaši Vogošće gostuju RK Konjuh iz Živinica. Nakon poraza u prošlom kolu od Krivaje igrači Senada Skopljaka pokušat će doći do novih prvenstvenih bodova kojima će ostati na vrhu premijerligaške tabele. RK Konjuh u ovu utakmicu ulazi sa 6. mjesta na tabeli dok je Vogošća treća sa omjerom 8 pobjeda i 4 poraza. Ova utakmica se igra sutra u 19 sati. Na rasporedu su utakmice 6. kola A 1 lige za košarkaše grupa Jug. U dvorani „Amel Bečković „ košarkaši Vogošće dočekuju ekipu Radničkog iz Goražda . Biće ovo ujedno i derbi kola jer je Radnički na prvom mjestu na tabeli dok su Vogošćani četvrti. Ova utakmica se igra sutra sa početkom u 18 sati. Nakon turnira povodom Dana držasvnosti , odbojkašice Vogošće putuju u Mostar gdje se u 8. kolu Federalne lige sastaju sa OK Student. Utakmica se igra u nedjelju u 16 sati. Na parket vogošćanske dvorane će kadetkinje OK Vogošća koje se u 9. kolu lige za kadetkinje sastaju sa OK “Block out “iz Sarajeva. Ova utakmica se igra sutra u dvorani „Amel Bečković“ sutra u 15 sati.