JASMIN ŽIGIĆ PONOVO TRČI: KUPI KILOMETAR, SPASI ŽIVOT!

Jasmin Žigić, nastavnik, vatrogasac, humanista, odlučio je ove godine nastupiti na najmanje deset maratona i polumaratona i to pod punom vatrogasnom opremom. Već smo svjedočili njegovim podvizima, kada je istrčao nekoliko „petica“ i „desetki“ u kompletnoj vatrogasnoj opremi, a ovaj put je odlučio napraviti podvig više. Naime, u saradnji sa Pomozi.ba, Žigić će prodavati kilometre na 10 maratona i sav prihod će ići u Fond za liječenje oboljelih bh. građana.

Jasmin će tako, ove godine, istrčati „Sarajevo Marathon“, koji je na programu već 12. maja, a zatim „Igmanski cener“ (30. juni), 5. jula na programu je „Konjički cener“, a dva dana poslije, 7. jula, „Spartan Race“. Utrka „Sarajevski cener“ trči se 14. jula, a onda slijedi odmor do augusta, kada je na programu utrka stepenicama do vrha „Avaz Twist Towera“. Za kraj augusta (30. august), planirana je trka „Travnik night run“, a 14. septembra, naš hrabri prijatelj vatrogasac, nastupit će na domaćem terenu na „Vogošća 5K“. 30. septembra Žigića očekuje nastup na „Sarajevo polumaratonu“, a za kraj je ostao „Vils Ultra marathon“, na kojem će naš prijatelj pokušati pretrčati što veći broj kilometara u šest sati. U to ime, Vatrogasno društvo Vogošća, zajedno sa Jasminom Žigićem i Udruženjem Pomozi.ba, pokreće prodaju kilometara, a sav prihod bit će uplaćen u Fond za liječenje oboljelih bh. građana.

Podržimo zajedno našeg hrabrog vatrogasca, kojem neće biti nimalo lako istrčati sve ove utrke i to pod punom vatrogasnom opremom.

Ovim putem Udruženje Pomozi.ba i VD Vogošća pozivaju sve ljude dobre volje, kolege vatrogasce, humanitarna udruženja, nevladine organizacije, sportske klubove, fondacije i ostale organizacije i kompanije, odnosno sve one, koji imaju želju da pomognu ovu humanu ideju, da kupovinom jednog kilometra pomognu u spašavanju nečijeg života.

Cijenu kilometra nismo odredili, već smo prepustili svima vama da ocijenite, shodno mogućnostima pojedinca ili udruženja, koliko košta jedan kilometar!

Uplate se mogu izvršiti na žiro račun:

338-720-223-456-6887

Svrha: Kilometar za život!