POVEĆANJE PENZIJA ZA 20KM NIJE DOVOLJNO DA PRATI INFLACIJU

Prosječna penzija u Federaciji BiH u oktobru je iznosila 473 KM. Penzionerima to nije dovoljno čak ni za osnovne životne namirnice. Polovinom mjeseca, kažu, već se zadužuju, a nadanja da će doći do povećanja penzija nisu prestala. Dugoročno rješenje vide u rastu penzija spram rasta cijena.

U anketi koju smo proveli penzioneri se slažu u jednom, a to je da sve penzije trebaju biti povećane.

Međutim, male penzije nisu jedini problem koji muče penzionere. Federalnoj Vladi, Savez Udruženja penzionera dostavio je nekoliko zahtjeva, na čije ispunjenje se još uvijek čeka, kao i na pregovore.

Iako je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu zaduženja Federalne Vlade, predložio da sve penzije budu povećane za 4,35 posto, jer za to postoje zakonski i finansijski uslovi, taj prijedlog nije uvažen. Povećane su samo najniže penzije i to za pet posto, što znači da će penzije za novembar biti veće za 20 KM. To, kaže, Mehić, nije dovoljno da prati današnju inflaciji .

Iz Saveza udruženja penzionera FBiH traže hitan sastanak sa Federalnom Vladom kako bi iznijeli svoje zahtjeve. U protivnom najavljuju masovnije proteste što je potvrdio predsjednik UO Saveza penzionera Redžo Mehić.