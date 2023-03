U NASELJU SEMIZOVAC ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU DESNE OBALE BOSNE U DUŽINI OD 365 METARA

U ulici Nova željeznička stanica uzvodno od mosta za Svrake danas je obavljen obilazak lokacije i primopredaja radova na uređenju desne obale rijeke Bosne. Završeni su radovi na prvoj fazi uređenja korita rijeke Bosne u dužini od 365 metara, a ukupna vrijednost radova iznosi oko 655.000 KM. Na ovom području, prilikom većih padavina, često je dolazilo do izljevanja rijeke Bosne iz korita i plavljenja okolnih objekata. Nakon poplava iz 2014. godine dio korita rijeke Bosne je regulisan. Urađena je lijeva obala od mosta u naselju Svrake do mosta na autoputu A1 u dužini od 600 metara i desna obala od mosta u naselju Svrake do ušća Ljubine u Bosnu u dužini od oko 200 metara. Za te radove je utrošeno 1.250.000 KM.

Dio rijeke Bosne, uzvodno od mosta u Svrakama nije bio regulisan i poplave iz novembra 2021. godine nanijele su značajne štete objektima lociranim uz rijeku. Stoga je procijenjeno da je ovo područje prioritet za dalju regulaciju. Radi se o regulaciji vodotoka ukupne dužine oko 1.600 metara, a projektantska vrijednost regulacije iznosi oko 5 miliona maraka. Bilo je nužno realizaciji ovog projekta pristupiti u fazama u skladu sa prilivom sredstava za ovu namjenu. Već je u toku priprema Javnog poziva za odabir izvođača radova za nastavak realizacije projekta, odnosno za realizaciju druge faze uređenja desne obale korita rijeke Bosne u dužini od oko 450 metara.

Primopredaji radova prisustvovali su predstavnici izvođača radova u ime firme “Mibral” d.o.o. Sarajevo, nadzora ispred Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo, investitora radova Agencija za vodno područje rijeke Save, te u ime Općine Vogošća općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima, predstavnici Mjesne zajednice i Službe za komunalne poslove Općine Vogošća.