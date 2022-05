TRIFUNOVIĆ MILADIN: ODBRANA POČINJE S DOKAZNIM POSTUPKOM 30. JUNA

Odbrana Miladina Trifunovića, optuženog za zločine nad civilima s područja Vogošće i Ilijaša, počet će 30. juna sa izvođenjem svojih dokaza, rečeno je na statusnoj konferenciji.

Odbrana je predložila saslušanje 27 svjedoka, tri vještaka, kao i materijalne dokaze. Branilac Aleksandar Lazarević kazao je da je Odbrani ključni vještak vojne struke.

On je rekao da Odbrana nije sporila stradanje ljudi, ali da stvari nisu tako jednostavne kada je u pitanju komandovanje i činjenica da je optuženi bio ranjen u danima septembra 1992. koje obuhvata optužnica.

“Pitanje je da li je on bio u stanju da komanduje”, istakao je Lazarević.

Na sugestiju predsjedavajućeg Vijeća Brace Stupara da treba smanjiti broj svjedoka ukoliko će se njihovi iskazi ponavljati na iste okolnosti, branilac je kazao da će spisak sigurno biti manji, ali da je naveo više svjedoka radi opreza.

Tužilac Adis Nuspahić je kazao da se u načelu ne protivi da Odbrane izvode dokaze koje smatraju da im idu u prilog, te da je na Sudu da odluči o njihovom prihvatanju. On je rekao da bi, s ciljem jednakosti stranaka u postupku, Odbrana trebalo da upozna Tužilaštvo o onome što se očekuje od svjedoka da kažu. Lazarević se složio, napomenuvši da je 22 predložena svjedoka ranije saslušano u Tužilaštvu.

Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” odvode i koriste ih za radove na prvim linijama borbenih djelovanja, iako je znao da to nije sigurno.

Planirano je da za 30. juni budu pozvana prva dva svjedoka Odbrane.

/preuzeto sa BIRN BIH/