FUDBALERI UNISA IZGUBILI OD MOŠĆANICE U ZADNJOJ UTAKMICI NA SVOM TERENU OVE SEZONE

U 29.kolu Druge lige FBiH FK Mošćanica je na stadionu „Hakija Mršo“ nadigrala FK Unis rezultatom 2:1. Nakon početnog odmjeravanja snaga gosti su u 5.minuti došli do vodstva. Korner je izveo Hasančić, a glavom je kapiten Hamzić matirao golmana Hodžića. Samo 3 minute trajalo je vodstvo Mošćanice. Nezić je iz jedne lijepe akcije bio precizan za poravnanje rezultata. Do kraja prvog poluvremena obje ekipe su imale prilike, a najbolju je propustio upravo strijelac Unisa Nezić u 33. minuti, ali je lopta otišla preko gola. Ostalo je 1:1 na kraju prvog poluvremena. U nastavku utakmice gosti su opet došli do ranog vodstva, Repuh je pogodio u 48.minuti za 2:1. Do posljednjeg sudijskog zvižduka rezultat se nije mijenjao, gosti iz Starog Grada su imali razloga za slavlje osvojivši 3 boda. Njima je ovo bila 13-ta pobjeda ove sezone uz 10 poraza i 6 remija. Unis je ostao na 4-tom mjestu na tabeli sa 14 pobjeda, 9 poraza i 4 remija.

Prije početka utakmice Radošu Đukiću igraču Unisa uručeno je priznanje za 300-tu utakmicu u ovom dresu. Nije on jedini sa ovim priznanjem, prošle sezone Alen Smajić je istim povodom dobio priznanje.

U narednom, ujedno i posljednjem kolu Druge lige FBiH Unis gostuje Moševcu, a Mošćanica na svom terenu igra protiv Azota. Prvak Druge lige Centar je NK Stupčanica koja prije posljednjeg kola ima 6 bodova više od drugoplasirane Bosne.