TOKOM TRAJANJA VOGOŠĆANSKIH DANA IZMJENA ODVIJANJA SAOBRAĆAJA U JOŠANIČKOJ ULICI

Tokom trajanja ovogodišnje manifestacije „Vogošćanski dani 2023“ dolaziće do povremenih izmjena u režimu odvijanja saobraćaja u Jošaničkoj ulici. Na osnovu saglasnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i unaprijed izrađenog elaborata zabrana saobraćaja je u periodu od 18 do 23 sata, zavisno od potreba manifestacije. Građanima je na raspolaganju alternativni jednosmjerni pravac za izlazak iz Vogošće to je prvo lijevo skretanje, a za ulazak u Vogošću skretranje lijevo je kod nekagdašnjeg MIMS-a.

Iz organizacionog odbora manifestacije mole građane za strpljenje i pozivaju ih da isprate manifestaciju.