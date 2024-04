SREBRENIČKA MAJKA RAHIMA MEHIĆ SAGRADILA SPOMEN ČESMU ZA SVOJE U GENOCIDU UBIJENE SINOVE, SUPRUGA I ZETA

Hajr-česmu u džematu Krivoglavci, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, otvorio je reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović zajedno sa srebreničkom majkom Mehić Rahimom koja je česmu sagradila pred dušu svojih sinova, muža i zeta koji su ubijeni u Srebrenici.Reisul-ulema Kavazović je rekao da novoizgrađenu česmu otvaraju u danima kada muslimani Bosne i Hercegovine obilježavaju Dane vakufa, sjećanje na vakife koji su kroz vremena od dolaska islama u ove krajeve do danas ostavljali dobra koja su trajna.

Majka Rahima Mehić je istakla da hair-česmu podiže suprugu Omeru, sinovima Idrizu, Sabitu i Ibrahimu, te zetu Mevludinu. Hvala Allahu da sam to završila, i sada se osjećam kao da sam se sada ponovo rodila. Zahvaljujem se i svima koji su mi to omogućili, i koji su me podržali. Reisul-ulemi naročito hvala na podršci i što mi je došao na ovo moje veselje – rekla je Mehić.

Svečanosti otvaranja prisustvovao je muftija sarajevski Nedžad-ef. Grabus, glavni imam MIZ Sarajevo Abdulgafar-ef. Velić, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, Nezim Halilović Muderis, te imami medžlisa Sarajevo. U džamiji je proučen Jasin i dova pred duše šehida, a zajedničku dovu proučio je reisul-ulema Kavazović.

