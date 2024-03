SENZORNA INTEGRACIJA: KAKO PREPOZNATI I REAGOVATI

U posljednje vrijeme sve veći broj roditelja se susreće sa pojmom senzorna integracija i pitaju se ima li to neke veze sa njihovim djetetom. Odgovor na to pitanje je da svako ljudsko biće prolazi proces senzorne integracije sve vrijeme svog života, a započinje ga još prije rođenja, stručnjaci su mišljenja već oko petog mjeseca trudnoće. Poteškoće senzorne integracije dovode do raznih promjena u ponašanju, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, koncentraciji, samostalnosti i učenju. Rana detekcija veoma je važna, kako bi se djetetu što kvalitetnije pomoglo. O ovoj temi razgovarali smo sa Vanjom Ćudić, logopedicom u Udruženju „MAK“ u Vogošći.

„Senzorna integracija je ustvari primanje informacija preko naših čula, njihova interpretacija i pripremanje odgovora. Poteškoće koje se javljaju u ovom području usporavaju djecu u njihovim aktivnostima, u učenju ili igranju s prijateljima, a mogući su i drugi problemi. Rano prepoznavanje i rana saradnja sa stručnjacima vrlo je važna. Senzorna integracija je poremećaj, a ne bolest. Klasične terapije za poboljšanje senzorne integracije i vježbe koje se s djetetom rade kod kuće, mnogo mogu pomoći i spriječiti nastanak drugih poteškoća.“ – smatra Vanja.

Udruženje za kreativno učenje “MAK” osnovano je prije četiri godine, do sada je implementiralo veliki broj projekata, među koje važno mjesto zauzimaju snimljeni video klipovi koji edukativno govore o problemima djece i roditelja iz ove oblasti, dostupni su na YouTube platformi i roditeljima mogu biti velika pomoć, jer na jednom mjestu mogu dobiti vrijedne informacije i odgovore na mnoga pitanja koja sebi postavljaju, pomoći će im i uputiti na adrese na kojima mogu dobiti konkretnu i stručnu podršku.