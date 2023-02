PORODICA MUHIĆ U PLASTENICIMA PROIZVODI POVRĆE TOKOM CIJELE GODINE

Adila smo posjetili na njegovom imanju i razgovarali o uzgoju povrća u zaštićenom prostoru, ali i o tome kakva je ova zima za poljoprivrednike. Prema riječima ovog uspješnog uzgajivača povrća do sada nije bilo većih problema, a snijeg koji je pao dodatno zagrijava plastenike. Adil dodaje da je plastenička proizvodnja sve zastupljenija u našim krajevima i to s razlogom – prinos u plastenicima je nekoliko puta veći u odnosu na proizvodnju na otvorenom, a samim tim veći su i prihodi. Problema sa plasmanom nema jer ova porodica uzgaja kvalitetno povrće sa cijenama prilagođenim domaćem kupcu. S obzirom na izuzetno mali broj poljoprivrednih proizvođača koji imaju grijanje u plastenicima, u uslovima kada temperature padaju i do -20 stepeni, poželjno bi bilo obezbijediti dogrijavanje sa plinskim grijačima, radijatorima i sličnim izvorima toplote. Usjeve u ovom periodu treba prekriti agrotekstilom, da bi se pokušalo spriječiti smrzavanje povrća. Priroda je ta koja i pomaže i odmaže, jer zaštitu od Sibirske ciklone plastenicima čini sam snježni pokrivač koji se skinut sa željeznih konstrukcija ostavlja uz zidove plastenika i stvara određenu toplotu u unutrašnjosti plastenika.