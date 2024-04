IZET KORJENIĆ: SJEĆANJE NA 02.05.1992. GODINE I SADA BUDI JEZU I TEŠKE USPOMENE

Od tog dana za Svračane ništa nije isto, dojučerašnji prijatelji, komšije, školski drugovi uperili su puške u njih i pod prisilom ih otjerali u kasarnu u Semizovcu, koja je pretvorena u koncentracioni logor. zatvoreno je više od 580 osoba, civila mahom žena i djece, zatvarane su i cijele porodice. Do tog dana malo šta je upućivalo na takav scenarij.

”Ništa nije ukazivalo na to, mi smo u Svrakama imali Prvomajski turnir koji se završavao na 1. maj, zajedno smo igrali, družili se, izlazili. Te godine, dan-dva ranije bilo je nekih naznaka, ali mi muslimani nismo vjerovali da se nama nešto može desit. Nismo vjerovali da to mogu uraditi naše komšije. Ja sam bio mlad, tek su mi bile 22 godine, tek sada me neka jeza uzme kad se sjetim samog napada, kad se sjetim nadlijetanja aviona i detonacije koju je proizvelo probijanje zvučnog zida. Nastradalo je cijelo selo, svi su odvedeni u kasarnu, ja nisam, ja sam odveden odmah u Vogošću, 15 dana sam bio zatvoren, tukli su me, mučili, svega sam se nagledao. Tukli su me, maltretirali u mojoj kući isti oni koji su sa mnom dijelili komad hljeba dok mi je mati rahmetli živa bila.” – kaže vidno potresen Izet Korjenić, jedan od stanovnika Svraka.

Oko Svraka, tih godina, nalazila su se naselja s većinskim srpskim stanovništvom, koji su se mjesecima prije napada pripremali na to. Početkom maja 1992. godine selo je sa svih strana napadnuto, nakon dva dana i dvije noći, u dva navrata bombardirali su avioni JNA. S druge strane rijeke Bosne, u Semizovcu, nalazila se kasarna JNA, iz koje je lokalno srpsko stanovništvo uzimalo i nosilo oružje. Ljudi su zarobljavani i odveđeni u logor-kasarnu. Kanije u bunker kod pansiona ”Kon-Tiki” ili u objekat ”Nakina garaža”, ”Planjinu kuću” gdje su preživjeli strašne torture, mnogi živi nisu izašli. O nekima se još uvijek ništa ne zna.

Manifestacija ”Svrake 02.05.1992.- 02.05.2024.” je simbolično podjećanje na napad na Semizvac i Svrake i održat će se u četvrtak 02.05.2024 sa početkom u 10:55 sati, kao podsjećanje na napad koji je počeo, tog 02. maja u noći u 22:55 sati.