OPĆINSKI INSPEKTORAT: ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA BEZ DOZVOLE PREDVIĐENE VISOKE NOVČANE KAZNE

Kao i prethodnih godina za sve pravne subjekte i fizička lica 15. april je datum do kada se trebaju posjedovati odobrenja za privremeno korištenje javnih površina. U Inspektoratu Općine Vogošća naglašavaju da bez izdatih rješenja nema ni prodaje na javnoj površini, kao i otvaranja ljetnih bašti. Glavni inspektor Sehad Zeković ističe da je stepen naplate u prošlog godini iznosio više od 90 % i da nije zabilježen veći broj slučajeva onih koji su koristili javnu površinu ili ljetnu baštu bez odobrenja. Kazne za prekršioce su visoke. Za fizička lica od 500 do 1.000 KM, a za pravna lica od 5.000 do čak 10.000 KM.