ODBOJKAŠICE VOGOŠĆE UBRZO NA PAUZI, PRIPREME ZA NOVU SEZONU U MJESECU AVGUSTU

Prije dva mjeseca na trenersku klupu Odbojkaškog kluba Vogošća došao je Senad Hodžić, dugogodišnji trener Igmana i Alipašinog Polja. Zadovoljan je mladom ekipom Vogošće koja ima za cilj da odigra što bolje naredne sezone i da se vrati u Superligu. Svjestan je da je preuzeo mladu ekipu i trebaće vremena da se djevojke uigraju. Po njegovim riječima želja mu je da napravi stabilniji klub, odnosno što bolji rezultat. Pored mnogo domaćih odbojkašica ekipi Vogošće bi se trebale priključiti i nove igračice koje će biti iskusnije.

Alma Ibišević godinu dana članica je OK Vogošća, a prije je nastupala za OK Ilijaš. Zadovoljna je radom u klubu i zalaganjem njenih drugarica. Ema Korjenić u OK Vogošća je 5 godina. Ima velika očekivanja od naredne sezone. I ostale odbojkašice dijele mišljenje Alme i Eme. One će trenirati još ovu sedmicu. Sredinom mjeseca avgusta one se vraćaju treninzima i pripremi za nastup u ligi koja počinje u oktobru. Imaće sasvim dovoljno vremena da se ozbiljno posvete pripremama i da naredne sezone gledamo „novu“ Vogošću na parketu dvorane „Amel Bečković“.