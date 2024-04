OD 1. APRILA PRESTALA ZAKONSKA OBAVEZA KORIŠTENJA ZIMSKE OPREME NA AUTOMOBILIMA

Da bismo vožnju u ljetnim uslovima učinili što udobnijom i sigurnijom te izbjegli skupe kvarove, važno je adekvatno pripremiti vozilo. Montaža i balansiranje pneumatika za ljeto je obavezna u pripremi automobila za ljetnu vožnju, u BiH prema zakonu o saobraćaju obavezno korištenje zimskih guma prestaje 01. aprila.

“Da, od početka ovog mjeseca mjenjaju se gume, znaju to vozači. Dolaze i završimo, preporučujem i da pogledaju općenito stanje vozila, a za gume neka biraju kvalitetnije. Mi u praksi često imamo korištenje guma M+S, gdje vozači misle da je tu riječ o gumama za ljeto i zimu, to nije tako to je samo oznaka. Lično savjetujem u ljetnim danima ljetne gume, zimi zimske, perfomanse su drugačije, ima to svoje razloge.” – savjetuje mehaničar Hajrudin Dedić.

Jedna od najosnovnijih kontrola je kontrola nivoa ulja u motoru. Nivo na ručnom mjeraču ulja mora biti između minimum i maksimuma. Takođe važna je kontrola rashladne tekućine, metlica na vjetrobranskim staklima, a kako idu topliji dani nije zgoreg pregledati ispravnost klime i dopuniti je ako je to potrebno. Iskusni vozači će se složiti da je redovno servisiranje automobila jedini način da imamo vozilo koje nas neće iznevjeriti na cesti, vozilo u kojem su naša putovanja udobnija i sigurnija.