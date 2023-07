NASTAVLJENO SUĐENJE MILADINU TRIFUNOVIĆU

Sudsko vijeće prihvatilo je dokaze replike predložene od Tužilaštva u odgovoru na dokaze koje je izvela Odbrana Miladina Trifunovića, optuženog za zločine počinjene na području Vogošće. Predsjedavajući Vijeća Braco Stupar kazao je da je Tužilaštvo dostavilo prijedlog 7. jula, kao i da se Odbrana u pisanom odgovoru usprotivila predloženim dokazima.

Stupar je rekao da je Vijeće prihvatilo da u replici budu saslušana dva svjedoka, koji su zaposleni u Tužilaštvu, da bude izvršen uvid u CD-ove, kao i da bude izvršeno grafološko vještačenje.

“Predlažem da zadatak vještaku bude identičan kao što je bio u zahtjevu Odbrane”, kazao je tužilac Adis Nuspahić.

Trifunović je optužen u svojstvu komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske za učešće u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine. Prema optužnici, on je davao saglasnost podređenima da civile, zatvorene u “Planjinoj kući”, vode na radove na prvim borbenim linijama iako je znao da to nije sigurno.

Suđenje se nastavlja 1. septembra