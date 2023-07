ASFALTIRAN HAREM DŽAMIJE U VOGOŠĆANSKOM NASELJU KRČ

Vreli subotnji dan stanovnici u MZ Gora naselju Krč su iskoristili za uređenje lokalnog mezarja, ali i za asfaltiranje harema džamije u ovom naselju. Harem ove ljepotice sada je poprimo sasvim drugačiji izgled, a projekat su finansirali mještani uz podršku Općine Vogošća i donatora za šta je obezbijeđeno oko 35.000KM.

Mještani naselja Krč su poznati kao vrijedni domaćini koji vode računa o svom mjestu življenja. Dokazali su to do sada više puta u organizovanim akcijama, a njihova sloga i zajednički cilj došli su do izražaja kada su prije nekoliko godina odlučili da izgrade džamiju. Uspjeli su u tome zahvaljujući vlastitim sredstvima i prikupljenim donacijama. Nakon izgradnje džamije počeli su i radovi na vanjskom uređenju, tako da završeni kameni i potporni zid, postavljena je ograda i urađeni su trotoari. Mještani Krča su sa oduševljenjem dočekali i finalne radove na uređenju harema džamije, odnosno njegovom asfaltiranju. Radove izvodi firma Halilović, a sve nadgleda i o svemu brine predsjednik džematskog odbora Ramiz Nevesinjac.

Akcija uređenja dvorišta džamije na Krču i lokalnog mezarja je protekla bez problema jer je većina džematlija nesebično učestvovala u samoj akciji. Radove je obišao i općinski načelnik Migdad Hasanović koji nije skrivao zadovoljstvo zbog sačuvanih vogošćanskih običaja da u poslovima od zajedničke koristi učestvuju svi koji to mogu.

Od Ramiza smo saznali da u svim poslovima oko uređenja džamije i mezarja učestvuju svi, od najmlađih do najstarijih mještana. Samo na takav način se uspješno završi sve što je planirano. Dok su radnici firme Halilović asfaltirali prostor oko džamije, mještani Krča su obavljali druge poslove, kao što je košnja trave i uređenje lokalnog mezarja i sve su to radili sa ljubavlju i zadovoljstvom.