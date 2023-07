METEOPATSKI PROBLEMI SVE PRISUTNIJI MEĐU POPULACIJOM

Gotovo sve osobe na određeni način reaguju na vremenske prilike. Glavobolje, umor, malaksalost osjećaju se za vrijeme izrazito visokih ili izrazito niskih temperatura ili kod promjena atmosferskog pritiska, porasta vlage u zraku itd. Danas se to objašnjava kao meteopatija. Uticaj vremena na ljudski organizam poznat je oduvijek, i ranije smo nerijetko mogli čuti da nekoga nešto probada ili kako su to stari znali reći “žiga me”. U anketi koju smo napravili na ulicama Vogošće, razgovarali smo sa našim sugrađanima, pa smo tako mogli čuti različita mišljenja, dok jedni osjete svaku promjenu kod drugih to nije slučaj. U cilju prevazilaženja tegoba poput umora, nesanice, iscrpljenosti i drugih poteškoća koje uzrokuju nepovoljne biometeorološke prilke, savjetuje se laganija ishrana bogata voćem i povrćem čijom kozumacijom se organizam oslobađa toksina i otrova.