GODINU DANA OD REEKSHUMACIJE U TIHOVIĆIMA: TIJELA NISU KOMPLETIRANA I PORODICE NEMAJU NOVE INFORMACIJE

Prošle godine, 20. juna, u šehidskom mezarju Tihovići reekshumirani su posmrtni ostaci žrtava identificiranih klasičnom metodom s ciljem provjere njihovog identiteta DNK analizom i kompletiranja njihovih tijela. Njihovi posmrtni ostaci su identifikovani klasičnom metodom, prepoznavanja nakon čega su i ukopani Bešir Halač, Fehim Halač, Sead Kahriman i Kasim Hadžić. Dodatni posmrtni ostaci istih žrtava pronađeni su pregledom stanja i DNK analizom posmrtnih ostataka u mrtvačnici JKP „Gradska groblja” Visoko, a koji su kasnije ekshumirani na lokalitetu sela Ravne na području općine Ilijaš. Kako bi se utvrdilo da li posmrtni ostaci pripadaju žrtvama pod čijim imenima su ukopani i radi objedinjavanja naknadno pronađenih posmrtnih ostaka urađena je antropološka i sudsko – medicinska obrada ekshumiranih posmrtnih ostataka, a uzeti su i rezervni uzorci krvi od porodice radi DNK analize. Nakon ovog postupka očekivalo se da će biti kompletirani posmrtni ostaci do sada pronađenih i ukopanih lica ubijenih tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH 1992. – 1995. godine i otklonjene sve nedoumice vezane za to da li je ispod nekog nišana sa imenom i prezimenom uistinu ukopana ta osoba. Međutim to se još nije dogodilo i teško je dati bilo kakvu prognozu kada će porodice imati povratne informacije.