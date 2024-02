DO KRAJA FEBRUARA AKTUELAN UPIS PRVAČIĆA U VOGOŠĆANSKE OSNOVNE ŠKOLE

Upis djece za školsku 2024/2025. godinu se vrši u periodu od 01. do 29. februara 2024. godine i to putem poziva koji su osnovne škole u Kantonu Sarajevo objavile na svojim internet stranicama. U izuzetnim opravdanim slučajevima, upis će se obaviti i u augustu tekuće godine. U prvi razred nove školske godine će se upisati djeca koja do prvog marta 2024. godine imaju navršenih pet i po godina života. Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od navedene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pisani zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta. Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života. U OŠ „Porodice ef. Ramić“ u Semizovcu upis je u toku i sve protiče bez problema. I u područnoj školi na Gori također je aktuelan upis gdje očekuju nove đake prvake.

Nakon upisnog roka slijedi testiranje djece koje izvodi pedagog, psiholog i nastavnik razredne nastave. Roditelji nemaju razloga za brigu, jer se testiranjem želi utvrditi stepen zrelosti djeteta za polazak u školu.