BEOGRADSKI SUD PRIZNAO PRESUDU IZ BIH: TINTOR ĆE KAZNU ZA ZLOČINE U VOGOŠĆI IZDRŽAVATI U SRBIJI

Jovan Tintor zvani Joja ostatak kazne će izdržavati u Srbiji, nakon što je u susjednoj zemlji priznata presuda Suda Bosne i Hercegovine kojom je osuđen na deset godina zatvora za zločine počinjene u Vogošći, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Iz Višeg suda u Beogradu su potvrdili da je u ovom predmetu donesena odluka kojom je priznata presuda Suda BiH, a koja je postala pravosnažna.

“Nakon pravnosnažnosti presude odluka se dostavlja Ministarstvu pravde radi realizacije transfera osuđenog u Republiku Srbiju”, naveli su u odgovoru za BIRN BiH iz beogradskog Višeg suda.

Iz Ministarstva pravde BiH navode da je po zahtjevu osuđenog Jovana Tintora presuda Suda Bosne i Hercegovine priznata u cijelosti od strane nadležnog suda u Republici Srbiji, u činjeničnom stanju i u pogledu visine kazne.

“Sljedeća faza je realizacija transfera u kojoj, suglasno Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, sudjeluju Ministarstvo pravde BiH, INTERPOL i Granična policija BiH, a do tada se osuđeni i dalje nalazi na izdržavanju kazne u Bosni i Hercegovini”, pojasnili su iz Ministarstva pravde BiH.

U skladu sa ugovorom između BiH i Srbije o međusobnom priznanju i izvršenju sudskih odluka, Tintor je prije nekoliko mjeseci podnio molbu za transfer radi daljnjeg izdržavanja kazne zatvora u susjednoj državi, o čemu je BIRN ranije pisao.

Pravosnažnom presudom Suda BiH u februaru 2019. Tintor je, u svojstvu predsjednika Kriznog štaba i člana Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), proglašen krivim po nekoliko tačaka optužnice za učešće u širokom i sistematičnom napadu na nesrpsko stanovništvo Vogošće u periodu od aprila do kraja jula 1992. godine.

Presudom je uvrđeno kako je Krizni štab donio naredbu o formiranju logora “Kon-Tiki” i “Bunker”, kao i da je Tintor odgovoran za zatvaranje civila u “Nakinoj garaži” i “Planjinoj kući” te nehumane uslove koji su u njima vladali.

Tintor je, kako se navodi u presudi, neutvrđenog dana u prvoj polovici maja 1992. godine osobu C-3, koja je bila u sedmom mjesecu trudnoće, u logoru “Bunker” udario u stomak, a vojnik joj je strgnuo odjeću, nakon čega mu je optuženi naredio na joj odreže dojku. Presudom je utvrđeno da je vojnik zarezao dojku, odakle je potekla krv, kao i da je u prostorijama policije ispitivao zatočene policajce, a jednog od njih je davio i udarao rukama, te mu stavljao nož pod vrat.

U kaznu je Tintoru uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od februara 2016., kada je po potjernici uhapšen na Graničnom prijelazu Rača.

Dokumenti do kojih je BIRN BiH došao u jednom od ranijih istraživanja pokazali su da je Tintor 2013. i 2014. bio predsjednik Vojvodskog savjeta – “Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i dijaspore”, a osobe s kojima smo tada razgovarali nisu željele otkriti da li se on još uvijek nalazi na čelu ovog tijela.

/preuzeto sa BIRN BIH/