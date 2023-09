ASFALTIRANO 280 METARA PUTA U BLAGOVCU IV

Na zadovoljstvo stanovnika nastanjenih u ulici Blagovac IV, završeni su radovi na asfaltiranju dijela ulice i to od broja 85 do broja 115, te od broja 100 do broja 146. Izvođač radova je firma Ame d.o.o. Breza. Po ugradnji asfalta, radilište je obišao načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović sa saradnicima, te izrazio zadovoljstvo još jednim realizovanim projektom na području općine Vogošća.

„Danas se nalazimo u MZ Blagovac, tačnije u ulici Blagovac IV, gdje se radi asfaltiranje ukupne dužine 280 metara, ukupan iznos radova koštao je oko 85.000 KM. Ono što moram reći ovom prilikom je, da je ovo nastavak radova, nakon što je prošle godine urađena rekonstrukcija separatne kanalizacije, bez čega se ovo nije moglo završiti. S obzirom na visoke temperature i povoljne vremenske prilike kraj građevinske sezone se još uvijek ne nazire. Lagano se završavaju jedan po jedan projekat za koje smo u prvom dijelu ove godine uradili sve potrebne pripreme.“ – rekao je danas nakon obilaska radova načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović

Nadzor nad radovima vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.