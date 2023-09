NASTAVLJEN PROJEKAT BESPLATNE STERILIZACIJE ULIČNIH PASA I MAČAKA

Na području Kantona Sarajevo nastavljen je projekat besplatne vakcinacije i sterilizacije uličnih pasa i mačaka. Ove godine projekat se realizuje isključivo u saradnji sa higijenskim servisima. Jedna od veterinarskih ambulati u kojima se provodi program je i veterinarska ambulanta ProVet u Vogošći.

Ovim projektom cilj je riješiti prekomjernu populaciju pasa i mačaka lutalica na ulicama. Rješavat će se sistemski, na način se građani mogu kontaktirati higijenske servise koji će preuzeti brigu o psima i mačkama, odvesti ih u određene veterinarske stanice gdje će životinje biti tretirane, te nakon toga premještene u skloništa za životinje i čekati dalje udomljavanje.

“Mjesec dana je otprilike kako smo započeli sa ovim procesom i na žalost ne daje željene rezultate. Moguće da je to upravo zbog uključenosti higijenskih servisa. Naime građani koji u svojim ulicama ili naseljima hrane te životinje ne žele da se one izmjeste, jer se na neki način i vežu za njih. Mi smo otvoreni, čekamo i one koje dođu do nas i obradimo. Sterilizacija, odnosno kastracija predstavlja rutinski zahvat, koji je neizbježni dio odgovorne brige prema životinjama i ukoliko jedinka neće biti ostavljena za dalju reprodukciju zahvat se može uraditi već sa šest mjeseci starosti. I definitivno ima velike benefite na zdravlje kako napuštenih tako i životnja koje imaju vlasnike.” – rekao je danas veterinar Halil Gasal.

Ministarstvo privrede podržava svaki vid brige o životinjama, a ove godine će, konkretno za ovu namjenu, biti izdvojeno 160.000 KM.