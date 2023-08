AJLA AŠČERIĆ: RAD NA ALU FOLIJI MI JE DONIO NOVA POZNANSTVA I MNOGO LIJEPIH TRENUTAKA

Ajla Aščerić se već nekoliko godina bavi kreativnim radom. Sasvim slučajno otkrila je i počela slikati na aluminijskoj foliji. Na početku manjih dimenzija i jednostavnijih motiva, a potom većih i složenijih. Ljepota ove tehnike privukla ju je potpuno, a prvobitna radoznalost je prerasla u mali biznis.

“Po zanimanju sam diplomirana ekonomistica i nikada nisam razmišljala da ću se baviti umjetnošću. Kada sam otkrila foliju, počela sam učiti, istraživati i dan danas učim. Shvatila sam da me crtanje i bojenje smiruje. Prvi susret sa folijom me oduševio i dan danas je tako. Sav taj alat, materijali, boje. Sve to donijelo mi je nova poznanstva, brojne projekte, nova iskustva. Muž mi je najveća podrška, kada je kod kuće i kada ima vremena pomaže mi u svemu. Moje slike su danas u domovima širom svijeta. ” – otkrila je u izjavi za TV Vogošća Ajla.

Postupak zahtijeva preciznost i vrijeme. Tokom godina rada Ajline vještine su toliko napredovale da više ne postoje motivi koje ne može uraditi. Kod ove rođene Zeničanke sa adresom u Vogošći levhe zauzimaju posebno mjesto ali i drugi zanimljivi i autentični motivi. Kako bi pomogla i drugima da nauče i ovladaju ovom vještinom, osmislila je online kurs rada na foliji.

Njena kćerka, šestogodišnja Najla, mamina je mezimica i nasljednica, predškolarac već pokazuje interesovanje za umjetnost i ima svoje prve radove. Bavljenje ovim poslom Ajli je, kako sama kaže, donijelo nova poznanstva i mnoštvo lijepih trenutaka. Ko zna, možda ova priča još nekome bude nafaka i otvori nova lijepa životna poglavlja.