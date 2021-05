ŠTA VOGOŠĆANI MISLE O SKRAĆIVANJU POLICIJSKOG SATA?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je prihvatila prijedlog Kriznog štaba i skratila trajanje policijskog sata koji će od danas trajati od 23 do 5 sati ujutro. Do sada je policijski sat trajao od 21 do 5 sati ujutro. Ovaj prijedlog Kriznog štaba uslijedio je zbog poboljšanja epidemiološke situacije na teritoriji FBiH.

U anketi smo saznali da vogošćani podržavaju ovakvu odluku. Mnogi kao razlog navode i činjenicu da je u toku mjesec ramazan te da je građanima otežano kretanje ili eventualni iftar van svog doma.

Također, danas je prihvaćen i prijedlog da se poveća dozvoljeni broj okupljanja u ugostiteljskim objektima na otvorenom do 30 osoba, kao i prijedlog da se i Centri za mentalno zdravlje stave u punu funkciju u svrhu zaštite mentalnog zdravlja stanovništva.

Podsjetimo, u FBiH od prošle sedmice više nije obavezno nošenje maski na otvorenom.