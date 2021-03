KADETI VISOČKE BOSNE SAVLADALI UNIS

U 21.kolu Omladinske lige BiH grupa Centar 1 kadeti Unisa su na stadionu „Hakija Mršo“ rezultatom 2:1 poraženi od vršnjaka iz visočke Bosne. U 4. minuti gosti su došli do vodstva. Šutirao je Lemeš, odbranio Begović, a na odbijenu loptu natrčao je Agić i pogodio. Unis je tek u 34. minuti zaprijetio gostima. Pokušaj Omerovića Hrnjić je odbranio, a u nastavku akcije Pirić je bio neprecizan. Do kraja prvog dijela Jamaković je pogodio za 0:2. U 56. minuti Unis je smanjio na 1:2 a strijelac je bio Starhonić. Do kraja utakmice domaći su pokušavali barem izjednačiti. U finišu su pogodili i stativu, ali se rezultat nije mijenjao. Na kraju je ostalo 1:2.

Kadetska ekipa FK Unis u grupi Centar 1 se nalazi na 10. mjestu na tabeli i ima 23 osvojena boda (7 pobjeda, 2 remija i 11 poraza). NK Bosna ovom pobjedom zaostaje za Vogošćanima 1 bod i nalazi se na 11. mjestu. Njihov skor je 6 pobjeda, 4 remija i 10 poraza.

U juniorskoj utakmici koja je također odigrana u Vogošći identičnim rezultatom slavili su gosti iz Visokog (1:2) a međusobne duele ovog vikenda upotpunio je i susret seniorskih sastava koji je u subotu odigran u Visokom, u okviru 19. kola Druge nogometne lige FBiH grupa Centar, a u kojem su igrači Bosne slavili sa 1:0 pogotkom u 87. minuti utakmice.