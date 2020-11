COVID SITUACIJA U VOGOŠĆI: TRENUTNO 500 POZITIVNIH SLUČAJEVA

Covid ambulanta u Semizovcu je počela s radom u aprilu ove godine i bila je dobar potez jer su se građani Vogošće i Ilijaša poštedili odlazaka u udaljenija područja zbog testiranja. Situacija na području općine Vogošća ocjenjuje se zabrinjavajućom kaže direktor Doma zdravlja Vogošća prim.dr. Almir Pašagić, sagledavajući broj pozitivnih slučajeva na Covid 19 i broj izolacija u Vogošći.

„Trenutna situacija u Vogošći jeste da imamo 500 pacijenata koji su registrovani u sistemu da su covid pozitivni i oko 1.000 pacijenata koji su registrovani u samoizolacijama“ kaže Pašagić te dodaje kako je Dom zdravlja Vogošća od početka pandemije imao viziju i u koordinaciji sa kriznim štabovima se dobro organizovao. S tim u vezi, ističe se postojanje tzv. korona telefona, gdje šest medicinskih sestara dnevno obavlja oko 300 poziva. Pored toga, kako objašnjava Pašagić, građani se najviše žale na problem u vezi sa pozivima na odjelu porodične medicine. „Tu postoje dva telefona na koje dvije medicinske sestre preuzimaju pozive od 7:30 ujutro do 20:00 sati i izračunato je da mi dnevno primimo oko 900 poziva. Veliki je broj građana koji su zabrinuti i uplašeni, uz sve ovo u centralnom objektu je 22.000 medicinskih kartona pa su pacijenti zabrinuti i zbog drugih oboljenja i zovu zbog terapija i daljih pretraga“ pojasnio je direktor Pašagić i dodao da oko 1.000 pacijenata dnevno bude primljeni u Dom zdravlja Vogošća zajedno sa područnim abulantama.

Prim.dr. Almir Pašagić rezimirao je sitauciju na način da je kazao kako je trenutno došlo do blagog pada broja oboljelih što potvrđuje podatkom da je broj pacijenata u covid ambulanti u Semizovcu sa 120/140 dosadašnjih već na 70/80 na dnevnoj osnovi. „Želim našim sugrađanima reći da nam je potrebno međusobno razumijevanje i da također trebaju znati da mi na sve moguće načine pokušavamo unaprijediti sistem, da on funkcioniše i da bude na dobrobiti i njima i nama, i da ova pandemija dolaskom vakcinacije, odnosno u narednom periodu dođe do smanjivanja i stabilizacije stanja u KS“ kazao je direktor Pašagić.