ŽRTVE ZABRINUTE ZBOG TINTOROVOG PREBACIVANJA U SRBIJU NA IZDRŽAVANJE KAZNE

Udruženje žrtava i svjedoka genocida zatražilo je od nadležnih institucija hitnu reakciju i zaustavljanje bilateralnih sporazuma sa državama u kojima se ne priznaju međunarodne presude, a nakon što je Viši sud u Beogradu uvažio zahtjev Jovana Tintora da kaznu od deset godina zatvora, koju mu je izrekao Sud Bosne i Hercegovine zbog zločina počinjenih u Vogošći, izdržava u Srbiji.

Nakon što je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) objavila vijest da su iz beogradskog Višeg suda i Ministarstva pravde BiH potvrdili da je Srbija u potpunosti priznala presudu izrečenu pred Državnim sudom i da će Tintor, kada se realizuje transfer, kaznu izdržavati u susjednoj zemlji, saopćenjem se javnosti obratilo Udruženje žrtava i svjedoka genocida.

Ovim je, kako smatraju iz Udruženja, Tintor dobio faktičku slobodu u zemlji koja “glorifikuje zločin i zločince, negira presuđeni genocid u Srebrenici i ignoriše desetine potjernica za onim koji se kriju u Srbiji”, te je potrebno hitno zaustavljanje ovakvih i sličnih bilateralnih sporazuma.

“Posebno nas zabrinjava činjenica da smo mi, žrtve, izuzeti iz ovakvih ‘specijalnih akcija’, bez prava glasa i uticaja. Pravni instituti unutar i između država perfektno funkcioniraju isključivo ako su interesi zločinaca u pitanju”, kazao je Murat Tahirović, predsjednik ovog udruženja.

Neprihvatljivo je, kako navode, da se zahtjevi žrtava ignoriraju, kao što je to bilo u slučaju prebacivanja Marka Radića zvanog Maka iz BiH u Hrvatsku, koja, kao i Srbija, prema mišljenju ovog udruženja, “identično blokira i opstruira progon zločinaca i štiti ih”.

Radića je Sud BiH 2011. osudio na 21 godinu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog u Mostaru, nakon čega mu je Županijski sud u Zagrebu kaznu smanjio na 12 godina, te je na slobodu izašao krajem 2018., ali je ubijen u Mostaru početkom novembra 2020. godine.

Iz Udruženja traže od Vijeća ministara, Ministarstva pravde, Visokog sudskog i tužilačkg vijeća (VSTV), Tužilaštva i Suda BiH hitnu reakciju i zaustavljanje zloupotrebe bilateralnih sporazuma, te dodaju da su o ovome obavijestili Haški tribunal.

Tintor je prije nekoliko mjeseci podnio molbu za transfer zbog daljnjeg izdržavanja kazne zatvora u susjednoj državi u skladu sa ugovorom između BiH i Srbije o međusobnom priznanju i izvršenju sudskih odluka, te je prihvaćen njegov zahtjev, dok su iz Ministarstva pravde naveli da će on, do realizacije transfera u susjednu državu, i dalje izdržavati kaznu u zemlji koja mu ju je izrekla.

Pravosnažnom presudom Suda BiH u februaru 2019. godine Tintor je, u svojstvu predsjednika Kriznog štaba i člana Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), proglašen krivim po nekoliko tačaka optužnice za učešće u širokom i sistematičnom napadu na nesrpsko stanovništvo Vogošće u periodu od aprila do kraja jula 1992., te je osuđen na deset godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti.

Presudom je u kaznu Tintoru uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od februara 2016., kada je po potjernici uhapšen na Graničnom prijelazu Rača.

