“VOGOŠĆANSKI DANI 2023” : ZA DJEVOJČICE UZRASTA 2007. GODIŠTE I MLAĐE ORGANIZOVAN ODBOJKAŠKI TURNIR

U okviru manifestacije „Vogošćanski dani 2023.“ organizovan je odbojkaški turnir pod nazivom „Mahala“. Organizator turnira je OK Vogošća, a učešće su uzele ekipe iz Vogošće i dvije ekipe iz OK Alipašino polje. Prema riječima članice OK Vogošća Amine Veljan, turnir je organizovan za djevojčice uzrasta 2007.godište i mlađe sa ciljem promocije odbojke u Vogošći, ali i druženja kroz ovaj sport.