VOGOŠĆANIMA JANUAR NIJE DEPRESIVAN

Već odavno postoji mišljenje da je januar najdepresivniji mjesec u godini. Objašnjenja za to su različita, neki će reći jer je hladno, drugi to povezuju sa rastom troškova koji su u zimskim mjesecima viši nego inače, treći povezuju sa nečim drugim. Psiholozi takođe imaju slična objašnjenja, tvrde da se određen broj ljudi u vrijeme praznika suočava sa depresijom i da je to u januaru izraženije zbog mnoštva faktora – na primjer, stanja na računu, vremena, stope razvoda i slično. Prema statistikama, u januaru se najviše ljudi razvede, na društvenim mrežama bude objavljeno najviše negativnih komentara i sl.

Pa ipak, u anketi koju smo danas radili u Vogošći većina naših sugrađana se nije složila da je januar najdepresivniji mjesec u godini. Vjerovatno je na odgovore uticalo sunčano vrijeme koje je ublažilo osjećaj neugode zbog niskih temperatura. Kako god, bez obzira na statistike i mišljenja stručnjaka uživajte u svakom novom danu, bez obzira bio on januarski ili ne.