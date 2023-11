VOGOŠĆANI SE I DANAS SA NOSTALGIJOM SJEĆAJU PROIZVODNJE TASOVIH AUTOMOBILA

Naš sugrađanin Husein Čaušević se i danas se sa nostalgijom prisjeća početaka proizvodnje u Tvornici automobila Sarajevo (TAS). Te davne 1973. godine krenulo se najprije sa proizvodnjom poznate „Bube”, a kasnije i golfova. Za Huseina je to kako kaže, bio poseban period u životu, kada se moglo zaraditi i dobro živjeti.

Prisjetio se svojih putovanja i odlazaka na more, ali i načina kako se nekada održavao automobil. Dijelova je bilo, a o izdržljivosti golfa dvojke i danas se priča. U to vrijeme Vogošća je bila centar automobilske industrije iz koje se svakodnevno izvozio veliki broj automobila na tržište Evrope i svijeta. Ko nije vozio golfa dvojku kao da nikada nije sjeo za volan, kaže Husein. Zato priča o golfovima i danas živi među onima koji i dalje voze svoje sada već old tajmere.