VISOKE TEMPERATURE MOGU NAŠTETITI POVRĆU U PLASTENICIMA

Visoke temperature donose mnogo problema u plasteničkoj proizvodnji, a bez adekvatnog regulisanja dolazi do pregrijavanja biljaka, što se manifestuje žućenjem listova, zaostajanjem u rastu, odbacivanjem cvjetova i mladih plodova, smanjuje se oplodnja, fotosinteza se usporava, manji je prinos. Zasjenjivanje plastenika može da se uradi na razne načine. Nanošenjem raznih premaza ili krečenjem površine plastenika. Na sličan način djeluju i razne mreže od čije gustoće tkanja zavisi postotak zasjenjivanja, ali i specijalne folije.

“Mi pribjegavamo krečenju plastenika. Ta metoda se pokazala kao najpraktičnija, jer se može dodati koliko treba i gdje treba. Takođe nije potrebno skidati, jer to kiše speru. Postoje i druge metode ali su komplikovanije i skuplje. Ovo je sasvim OK.” – kazao je u razgovoru za TV Vogošća Adin Muhić, jedan od najvećih proizvođača povrća u Vogošći.

Različitim vrstama povrća odgovara određen temperaturni režim. Tako će paprikama da odgovara dnevna između 25 i 28ºC i noćna od 20 do 23ºC. Za paradajz dnevne vrijednosti su između 20 i 22ºC i noćne oko 18ºC. Krastavcu odgovara preko dana od 25 do 28ºC i noću od 22 do 24ºC.

Redovno provjetravajte plastenik otvaranjem čeonih i bočnih otvora. Ipak budite oprezni jer prirodna ventilacija ima svoje nedostatke. Kroz ove otvore omogućen je ulazak ptica, insekata i patogena