UOČI MEĐUNARODNOG DANA NESTALIH: U VOGOŠĆI SE JOŠ TRAGA ZA 59 NESTALIH OSOBA

Sutra će se u Vogošći na Trgu branilaca, postavljanjem instalacije nestalog lika obilježiti Međunarodni dan nestalih osoba. Sa ovog mjesta članovi udruženja „Porodica nestalih“ Općine Vogošća će još jednom pozvati nadležne da im pomognu u pronalasku njihovih najbližih.

“Mi još uvijek tragamo za 59 naših najdražih, nadamo se da ćemo ih naći. Ja svog supruga, majke svoje sinove. Sve to presporo ide i sutra ćemo postaviti našu instalaciju sa jednostavnim pitanjem “Gdje je?”. To je pitanje svih pitanja. Još jednom molimo, apelujemo, da svi koji to mogu ubrzaju proces traženja. Trideset godina je dug period da se ništa ne uradi.” – rekla je danas Ema Čekić, predsjednica Udruženja “Porodice nestalih” Općine Vogošća.

Instalacija siluete nestalog lika na Trgu branilaca Vogošće stajat će sutra od 11 do 12 sati.

30. august je Međunarodni dan nestalih – porodice širom svijeta pozivaju na rasvjetljivanje sudbine ljudi koji su nestali tokom oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, kriminala, ilegalnih migracija i drugih uzroka.