UDRUŽENJE “SVRAČANI” POKRENULO AKCIJU POMOĆI ZA UNESREĆENE U POPLAVAMA

Svaka vrsta pomoći u ovim teškim trenucima je potrebna . Stotine volontera rade danonoćno kako bi ugroženi građani i cijele porodice bili zbrinuti. Mnogo je onih koji svoju pomoć pružaju bilo novčano ili materijalno. Takvo je i Udruženje “Svračani” koje je odmah po saznanju o katastrofalnim poplavama organizovalo prikupljanje hrane, higijenskih potrepština, odjeće i novčanih priloga. Građane pozivaju da sve pomenuto mogu donijeti u prostorije udruženja u društvenom domu u MZ Svrake od 15:00 do 20:00 sati. Akcija je planirana do sutra, međutim postoji mogućnost ukoliko građani to budu htjeli da produže do petka. Već u subotu pomoć će dostaviti u Fojnicu. Naša ekipa posjetila je punkt u udruženju. Svračani su se već odazvali akciji i prikupljen je određen iznos novca kao i higijensko prehrambeni paketi.