IZDATO NARANDŽASTO UPOZORENJE, MOGUĆA POJAVA BUJIČNIH POTOKA, KLIZIŠTA I ODRONA

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za obilnije padavine. Jače padavine se očekuju na zapadu, sjeveru i istoku Hercegovine i na jugozapadu i dijelu centralne Bosne. Vremenski interval za koje se izdaje upozorenje je 8.10.2024. od 23 sata do 9.10. do 10 sati. Uz jaču kišu prognozira se između 30 i 60 litara padavina po metru kvadratnom, lokalno može pasti do 80 litara. Upozorenje se daje zbog trenutne situacije na poplavljenim područjima. Moguća je pojava bujičnih potoka, klizišta i odrona. Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.