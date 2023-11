U VOGOŠĆI ORGANIZOVANO BESPLATNO MJERENJE VENSKE CIRKULACIJE

Slaba cirkulacija je ozbiljniji problem nego što se to misli. Simptomi koji jasno upućuju na takav problem su hladni prsti na rukama, hladna stopala itd. Loša cirkulacija se javlja kada dođe do smanjenog ili ograničenog protoka krvi u određenim djelovima tjela. Ona je rezultat drugih, ponekad ozbiljnijih, zdravstvenih problema stoga je važno liječiti i uzroke koji dovode do slabe cirkulacije, a ne samo njezine simptome. Jučer je u Vogošći, u biljnoj apoteci Pharmacy & BIO, organizovano besplatno mjerenje venske cirkulacije, veliki broj naših sugrađana se odazvao. Saznali su kakve probleme imaju, šta da koriste ukoliko je to potrebno. I u narednom periodu biće sličnih besplatni akcija.