U TOKU PRIJAVE ZA UTRKU “VOGOŠĆANSKA PETICA”

Bliži se utrka „Vogošćanska petica“. Organizatori obavljaju posljednje pripreme da sve bude spremno za 09. septembar kada je planirana utrka. Do sada je prijavljeno oko 200 učesnika. Ulice kojima će se trčati su Jošanička, Akifa ef. Biserovića, Igmanska, Braće Kršo, Omladinska, Izeta Delića i Hasana Merdžanovića. Obustava saobraćaja u ovim ulicama trajat će od 18 do 19 sati. Kotizacija iznosi 15KM, a oni koji žele i majice kotizacija iznosi 25KM. Prijave za utrku i uplate kotizacije za 5K traju do 31. avgusta, a 09. septembra od 18 sati trkače očekuje vrhunska zabava, bogat startni paket i jedinstvena finišerska medalja.

Ovo je još jedan event koji se organizuje u Vogošći, a između ostalog ima za cilj predstaviti turistički potencijal koji posjeduje Općina Vogošća. Iz organizacionog odbora pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva da se pridruže i svojim učešćem podrže ovaj događaj.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti klikom na link.