U DERBIJU KOLA RUKOMETAŠI VOGOŠĆE BOLJI OD GRAČANICE

Rukometaši Vogošće, u derbi susretu 11. kola Premijer lige BiH, na domaćem terenu savladali su ekipu Gračanice rezultatom 31:27.

Susret su bolje otvorili Vogošćani koji već u sedmoj minuti dolaze do četiri gola prednosti (5:1). U naredne tri minute Gračanica se vraća na minus jedan.

Uslijedila je ponovo bolja igra Vogošće koja u dvadesetoj minuti ima šest golova prednosti kod rezultata 12:6. Do kraja prvog dijela gosti iz Gračanice uspjeli su smanjiti zaostatak pa se na pauzu odlazi pri rezultatu 15:12.

U nastavku dosta ujednačenija borba na obe strane. Igralo se uglavnom gol za gol. Vogošća je uspjela sačuvati prednost za na kraju konačnih 31:27.

Domaće su do pobjede vodili Adnan Isaković sa osam te Ombaša i Memić sa po pet postignutih pogodaka.

Nakon 11 odigranih kola Vogošća zauzima treće mjesto na tabeli sa 16 osvojenih bodova, jedan manje od drugoplasiranog Leotara. Lider na tabeli je Izviđač sa 21 bodom.

U narednom kolu Vogošća na domaćem terenu dočekuje ekipu Krivaje dok će Gračanica ugostiti aktuelnog šampiona, ekipu Borca.