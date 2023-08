TROLEJBUSKI SAOBRAĆAJ USKORO PONOVO U VOGOŠĆI

Općina Vogošća nedavno je izdala dva odobrenja za početak realizacije projekta rekonstrukcije trolejbuske mreže od Vogošće do centra Sarajeva. Investitor ovog višemilionskog projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, koje je još prošle godine raspisivanjem tendera za izvođača radova najavilo rekonstrukciju mreže. Prije agresije na BiH, na linijama 105 i 106 dnevno je saobraćalo 16 trolejbusa, povezujući tada Vogošću sa Trgom Austrije i naseljem Otoka.

Projektom će biti obuhvaćena izgradnja kontaktne mreže na dionici od ulice Alipašina (od bivše zgrade Ambasade SAD) do Vogošće, izgradnja postrojenja elektrovučnih podstanica Hotonj i Vogošća. Također je planirano postavljanje dodatnih stubova na dionici dugoj 8.6 km koja obuhvata raskrsnice sa kružnim tokom. Uspostavljanjem ove linije ostvaruje se veća pouzdanost u funkcionisanju procesa prevoza putnika od naselja Vogošća do centralnih dijelova Sarajeva, utiče na smanjenje zagađenosti zraka i povećava kvalitet usluge prevoza putnika uopšte. Finansiranje projekta obnove trolejbuske mreže do Vogošće vršit će se kreditnim sredstvima u iznosu od 10 miliona KM.