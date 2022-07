TRIFUNOVIĆ MILADIN: NA ŽUČI BILI U NADLEŽNOSTI RAJLOVAČKE BRIGADE

Na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće, svjedoci Odbrane Miladina Trifunovića govorili su o sukobima na Žuči 1992. godine, navodeći da su naredbe dobijali od Rajlovačke, a ne Vogošćanske brigade.

Veljko Mijatović rekao je da je živio u Žuči i da su u početku držali seoske straže, a da su poslije pripali Rajlovačkoj brigadi. Naveo je da je u Žuči živjelo srpsko stanovništvo i da je bilo 50-ak kuća.

“Napadnuti smo 8. juna sa svih strana… Tad smo postavili linije, zauzeli položaje… Dobili smo pojačanje, držali smo koliko smo mogli, međutim nismo mogli, ginuli smo”, prisjetio se Mijatović.

On je kazao da im je dolazio Vukota Vuković, koji je bio komandant kasarne u Rajlovcu, i rekao im da “ovo” ne smije da padne. Naveo je da su im davali hrane i oružja, ali da je falilo ljudi.

Svjedok je kazao da su dan i noć bili u rovovima do 15. decembra 1992., kada je Žuč pala. On je rekao da je tada smijenjen Vuković i da je došao novi komandant Miloš Golijanin.

Naveo je da je na Žuči bila komanda u kontejneru na Golom brdu i da je komandire postavljao Vuković. Svjedok je kazao da nije poznavao Trifunovića.

“On je Vogošća. Mi nismo imali s njima ništa. Mi smo Rajlovac”, rekao je Mijatović.

Na pitanja tužioca Adisa Nuspahića da li zna išta o dešavanjima na vogošćanskoj liniji, svjedok je kazao da ne zna.

Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” odvode i koriste ih za radove na prvim linijama borbenih djelovanja, iako je znao da to nije sigurno.

Svjedok Miroljub Mijatović rekao je da je živio na Žuči i da su patrolirali selom do juna, kada su napadnuti.

“Izašli smo da se odbranimo. Dio je pao i povukli smo se na rezervni položaj, tada smo napravili neku liniju odbrane”, prisjetio se Mijatović.

Prema njegovim riječima, to područje pripada Rajlovcu i misli da je nadležna bila Rajlovačka brigada. Koliko mu je poznato, lijevo je bila Vogošćanska brigada, a dio je držala i policija. Dodao je da nije obilazio linije, jer je šest mjeseci proveo u rovu.

“Bio je neki Vukota Vuković, čuo sam za njega… Možda sam ga vidio jedanput-dvaput, kada sam išao u komandu po hranu na Golom brdu”, kazao je svjedok odgovarajući na pitanje ko ih je organizovao i rekao im da idu u rovove.

Mijatović je dodao da je sredinom decembra bio opšti napad i da su se nakon toga iselili prema Vogošći.

Oba svjedoka su kazala da nisu vidjela dovođenje civila ili zarobljenika.

Suđenje se nastavlja 7. jula.

/PREUZETO SA BIRN BIH/