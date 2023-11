TIJESAN PORAZ RUKOMETAŠA VOGOŠĆE OD KONJUHA

U okviru 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine rukometaši Vogošće sinoć su poraženi od ekipe RK Konjuh iz Živinica rezultatom 28:29. Utakmica je odigrana u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ u Vogošći.

Susret su bolje otvorili domaći rukometaši koji su do dvanaestog minuta imali prednost, a nakon toga gosti ulaze u seriju pa u devetnaestoj minuti ekipa RK Konjuh stiže do četiri gola viška kod rezultata 5:9. Do kraja prvog dijela nije bilo značajnijih promjena, a ekipa Konjuha uspjela je sačuvati prednost pa na odmor odlazi sa rezultatom 14:16.

Nastavak susreta donio je dosta uzbudljiviji rukomet gdje se moglo vidjeti nekoliko preokreta. Prvo su domaćini u 47. minuti napravili preokret 24:22, da bi samo osam minuta kasnije Konjuh ponovo preuzeo rezultatsku incijativu 25:26. Do kraja susreta i jedna i druga ekipa postigle su po tri pogotka da bi na kraju bilo konačnih 28:29.

Najbolji igrači RK Vogošća bili su Muhamed Zulfić sa 6 pogodaka, te Ibro Jelačić i Mahir Burić sa po 5 postignutih pogodaka. RK Vogošća trenutno se nalazi na 9. mjestu na tabeli sa osvojenih 6 bodova.

U 7. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine RK Vogošća gostovat će u Maglaju gdje igraju protiv ekipe Maglaja. Utakmica je zakazana za 11. novembar sa početkom u 18.00 sati.