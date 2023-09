SVE JE SPREMNO ZA SUTRAŠNJU VOGOŠĆANSKU PETICU

Sve je spremno za sutrašnju sportsko- zabavnu manifestaciju „Vogošća 5K Night Run“ koja će kako organizatori očekuju okupiti oko 300 učesnika. Start utrke je u 18 sati i svi učesnici imat će nimalo jednostavan zadatak preći dionicu dugu 5 kilometara. Iz JU KSC Vogošća obavještavaju građane da će doći do privremene obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 17,00 do 20,00 sati u ulicama:

Jošanička ulica (Trg Branilaca Vogošće), ulica Braće Kršo, Igmanska ulica, ulica Akifa ef.Biserovića, Jošanička ulica, ulica Izeta Delića, Most Vogošća (nova industrijska zona), ulica Hasana Merdžanovića, most Uglješići, Omladinska ulica, Stadion „Hakija Mršo“.

U navedenom periodu saobraćaj u centralnom dijelu Vogošće biće usmjeravan alternativnim pravcima. Po završetku utrke uslijedit će proglašenje pobjednika i podjela nagrada, a na trgu ispred Upravne zgrade JU KSC Vogošća od 20 sati biće održan koncert grupe „MESH“.