RK VOGOŠĆA NOSILAC U DRUGOM KOLU EHF KUPA

Za sezonu 2023/24 EHF Evropskog kupa za rukometaše prijavilo se 76 timova, od čega tri iz Bosne i Hercegovine – Vogošća, Leotar i Sloboda. S obzirom na to da branilac titule Vojvodina igra u EHF Evropskoj ligi u novoj sezoni, EHF Evropski kup sigurno će dobiti nove pobjednike.

Ukupno 52 od 76 klubova koji učestvuju u ovom takmičenju već su u 2. kolu koje je na programu od 14. do 15. oktobra (prva utakmica) i od 21. do 22. oktobra 2023. U ta 52 tima su i bh. predstavnici Vogošća i Leotar, koji su tako već u drugom kolu. Vogošća je među nosiocima, dok je Leotar među nenosiocima.

S druge strane, preostala 24 tima počinju svoju kampanju kolo ranije i svoje utakmice prvog kola igraju 9. ili 10. septembra (prva utakmica) i 16. ili 17. septembra 2023 (revanš). Žrijeb svih utakmica 1. i 2. kola održava se u Beču 18. jula u 11 sati. Za žrijeb prvog kola rukometaši Slobode su dobili potencijalne rivale, a to su Donbas (UKR), Granitas-Karys (LTU), Team Klaksvik (FAR), SKKP Handball Brno (CZE), HC Tallinn (EST), HC Berchem (LUX), Bregenz Handball (AUT), FH Hafnarfjordur (ISL), Handball Meran (ITA), Spor Toto SK (TUR), HC Amber (LTU), Neistin (FAR).

(preuzeto sa fb stranice RK Vogošća)