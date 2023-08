RADOVIMA NA DOGRADNJI U OŠ “ZAHID BARUČIJA” POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA

Pripremni radovi za projekat dogradnje OŠ „Zahid Baručija“ počeli su 10. jula. Izvođač radova je firma ITC iz Zenice čiji radnici ovih dana rade na prokopavanju zemljišta u dvorištu škole. Projektom je predviđena izgradnja novih učionica, kabineta, vanjsko igralište, nova fiskulturna sala, te će se urediti parking prostor.

Tokom izvođenja radova neki školski prostori su preuređeni u učionice , a do početka nove školske godine učenicima će biti otvoren novi ulaz u školu. Prema riječima direktora škole Refika Kurtovića, zbog trenutnih radova odnosno velike količine zemlje koja je deponovana na igralište više računa vodit će se o sigurnosti učenika koji će morati poštovati određena pravila ponašanja u vrijeme odvijanja radova i nastave. U školi se spremaju za početak nastave, tako da su nabavljeni besplatni udžbenici za sve razrede. Za one učenike koji vozare i ove godine je osiguran prijevoz , a 1. septembra će biti upriličena svečanost za đake prvake. Do sada je upisano 105 prvačića koji će biti raspoređeni u 4 odjeljenja.