ODRŽAN “BRUCOŠKI SAT” NA FAKULTETU ZA UPRAVU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Organiziranjem “Brucoškog sata” 02.10.2023. godine, zvanično je otpočela nova akademska 2023/2024. godina na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom prisutne su pozdravili dekan ove visokoobrazovne institucije prof. dr. Emir Tahirović, te prodekani prof. dr. Đevad Šašić i doc. dr. Amel Delić. Kako ističu iz uprave ovog fakulteta, zadovoljni su brojem upisanih studenata.

“Uveli smo praktični dio nastave od treće godine. Uvedeni su i novi predmeti jer je od prošle godine pokrenuta procedura izmjene i dopune nastavnog plana i programa čime će doći do približavanja teorijskog znanja i praktičnog rada koje je zastupljeno u javnoj upravi”, kazao je dekan Tahirović.

Značajan je interes i za II ciklus studija gdje su studenti izabrali da praktično stiču znanje. Pored Uprave postoji još tri studijska smjera.



“Javne nabavke u upravi je veoma atraktivan studijski smjer koji je jedini u našoj državi gdje su zastupljene praktične vježbe iz oblasti javnih nabavki od planiranja do provođenja, zaključenja ugovora te praćenja čitavog procesa. Imamo i smjer Upravljanje projektima Evropske unije. Svi studijski programi su vrlo aktuelni i atraktivni posebno za one čiji je interes javna uprava i rad u javnom sektoru”, pojašnjava dekan Tahirović.

Do sada je na ovoj visokoškolskoj instituciji diplome steklo skoro 1.500 studenata. Na fakultetu su izvršene izmjene i dopune nastavnih planova i programa.

“Imali smo priliku i zadovoljstvo da dočekamo naše nove studente Prezentovali smo šta student očekuje tokom studiranja, način studiranja te koje su njihove obaveze”, kazala je asistentica Fakulteta za upravu Selma Alić.

Važno je napomenuti kako se na ovom fakultetu, između ostalog, održavaju seminari, okrugli stolovi i druga predavanja iz oblasti javne i poslovne uprave.