NOVE PRVENSTVENE POBJEDE OSTVARILE SENIORKE I KADETKINJE ODBOJKAŠKOG KLUBA VOGOŠĆA

U 7. kolu Prve ženske lige FBiH odbojkašice Vogošće su sa 3:0 u setovima savladale OK „ Turbina“ iz Jablanice. Utakmica je odigrana u dvorani „Amel Bečković“, gdje su svoju prvenstvenu utakmicu u nedjelju imale i kadetkinje Vogošće koje su istim rezultatom savladale OK Alipašino polje. U narednom kolu seniorke će u goste OK „Student“ iz Mostara, dok se kadetkinje sastaju sa sarajevskom ekipom „ORT“.