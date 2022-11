PORAZOM OD NK ČELIK IGRAČI UNISA ZAVRŠILI JESENJI DIO PRVENSTVA U DRUGOJ FEDERALNOJ LIGI

U 15. kolu Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Centar NK Čelik je na stadionu „Hakija Mršo“ savladao Unis sa čak 5:0.Zeničani su rano došli do vodstva i to pogotkom Mirsada Šijerkića. Nešto kasnije, prednost Čelika je udvostručio Edin Durmiš, pa su gosti sa prednošću od 2:0 otišli na poluvrijeme.Na početku drugog poluvremena Aladin Isaković je pogodio za 3:0. Do kraja susreta za Čelik su pogađali još Harun Vardo i Mirsad Šijerkić za konačnu pobjedu Čelika od 5:0.

Na ovoj utakmici najvatreniji navijači Čelika Robijaši su slavili 34. rođendan ove navijačke grupe. Iako se utakmica igrala u Vogošći po jakoj kiši, fudbaleri zeničkog kluba imali su znatnu podršku Robijaša koji su na ovo gostovanje stigli u velikom broju. Jesenji dio prvenstva Unis je završio na 11. mjestu na tabeli sa 15 osvojenih bodova, dok je Čelik ovom pobjedom osvojio titulu jesenjeg prvaka i u nastavku prvenstva ide ka konačnom cilju, a to je ulazak u Prvu ligu FBiH.