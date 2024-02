NOĆ LEJLETUL- BERAT I NJENE VRIJEDNOSTI I ZNAČAJ

Mjesec Ša'ban, u kojem se nalazimo je mjesec svakog dobra i oprosta, u hidžretskom kalendaru prethodi mjesecu Ramazanu i njemu se vjernici počinju sa duhovnim, fizičkim, materijalnim i svim drugim pripremama za dolazak najdražeg gosta, mjeseca Ramazana. U ovom mjesecu lijepo je postiti, obavljati dobrovoljne namaze općenito pojačati ibadete. Muslimanima u ovom mjesecu posebnu važnost ima petnaesta noć Ša'bana Lejletul-berat.

Najpoželjnije je Lejletul-berat provesti u dobrovoljnom namazu. Nije određeno koliko bi rekata namaza trebalo klanjati, ali taj broj ne bi trebao biti manji od osam rekata. Također je poželjno da svaki dio namaza: kijam, ruku i sedžda traju duže nego što je uobičajeno. Dobro bi bilo da osoba koja klanja noćni namaz povodom Lejletul-berata na kijamu uči najduže sure koje zna. Ako neko ne zna duge sure može učiti nekoliko kratkih sura na jednom rekatu.

Učenje Kur'ana je veoma koristan ibadet. Poslije namaza, ili u neko drugo vrijeme tokom ove noći lijepo bi bilo proučiti što više ajeta i sura iz Kur'ana.

Uz dobrovoljni namaz i učenje Kur'ana Lejletul-berat je poželjno provoditi u zikru – spominjanju, veličanju Uzivšenog Allaha dž.š., i donošenju salavata na našeg dragog Pejgambera a.s. Zikr se može učiti u šetnji, sjedeći, ležeći u krevetu ili u nekoj drugoj situaciji.

Najveću korist u ovoj noći moguće je ostvariti putem namaza i dove. Nadati se je, ako Bog da, da će dove u ovoj noći biti primljene. Dova je sama po sebi ibadet. Uzvišeni Allah dž.š., prima dove, rješava potrebe i nagrađuje vjernika za svaku dovu koju prouči. Osobe koje iz opravdanih razloga, poput bolesti i iznemoglosti, nisu u mogućnosti klanjati dobrovljne namaze ili učiti Kur'an trebali bi se posvetiti ibadetima koje mogu izvršavati, jer se ni ove osobe ne bi trebale lišavati blagodati Lejletul-berata.