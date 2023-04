NAČELNIK OPĆINE VOGOŠĆA MIGDAD HASANOVIĆ POSJETIO UČENIKE OŠ “ZAHID BARUČIJA” NA ČASU PLIVANJA

Danas (03.04.2023.godine) načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović posjetio je, na vogošćanskom bazenu (u WOG centru), učenike osnovnih škola koji tu obavljaju nastavu tjelesnog odgoja. Neposredni povod za ovu posjetu je činjenica da od ove školske godine učenici iz Vogošće i Ilijaša ne moraju ići u Sarajevo radi nastave plivanja nego sada to mogu obaviti i u Vogošći. To je rezultat višegodišnjih nastojanja općinske administracije i menadžmenta JU KSC Vogošća da se ovaj bazen iskoristi na taj način. Korist od toga je dvojaka. Prije svega vogošćanski učenici imaće na ovaj način priliku da jednostavnije i brže dođu do bazena na kojem će obaviti nastavu, a sa druge strane time se podiže stepen iskorištenosti kapaciteta vogošćanskog bazena.

Tokom ove sedmice nastavu na bazenu obavljaće učenici četvrtih razreda Osnovne škole “Zahid Baručija”. (preuzeto sa zvanične stranice Općine Vogošća)