MUFTIJA GRABUS U VOGOŠĆI: KROZ MEKTEB SE RAZVIJE CJELOKUPNI POGLED NA NAŠE BOSANSKOHERCEGOVAČKO BIĆE

Muftija sarajevski prof. dr. Nežad Grabus u subotu je posjetio džemat Vogošća, povodom početka nove mektepske godine.

Muftija je prisustvovao upisu polaznika u mekteb, te im se ovom prilikom prigodno obratio i zaželio uspješnu novu mektepsku godinu.

„Višestoljetnu iskustvo u Bosni i Hercegovini je pokazalo da je mekteb najozbiljniji organizirani neformalni obrazovni proces, kroz koji bilo koje muslimansko društvo može učiti svoju djecu temeljima islama. Bosanskohercegovačko iskustvo kroz mekteb su naši alimi razvijali prije nas, a mi to danas nastavili. Možemo posvjedočiti da je to obrazovni proces koji nam daje ne samo temeljna učenja o islamu, nego nas i emocinalno poveže sa islamskim vrijednostima, poveže nas u zajednicu i omogući jednoj mladoj osobi da postane potpuno svjesna vrijednosti na kojima je utemeljen njezin život“, izjavio je muftija sarajevski.

Naglasio je da se, stoga, u Islamskoj zajednici ulaže puno energije kako bi postojao dobro organiziran mekteb.

„Imamo dobre udžbenike, imamo odlične muallime, imamo džematlije, džematske odbore, koji se najviše trude u organizaciji djelovanja mektepske nastave. To su ljudi koji rade kao volonteri, ulože hiljade sati kako bi naša djeca došla u lijepe uslove“, naveo je muftija.

Poručio je da se „kroz mekteb razvije cjelokupni pogled na naše bosanskohercegovačko biće“.

„Naučimo da smo dobri muslimani, da po genima pripadamo ovoj zemlji, da pripadamo Bosni i Hercegovini, da pripadamo bošnjačkom identitetu, i da smo u konačnici dio ne samo ummeta, nego jednog velikog čovječanstva, koji je stvorio Allah Uzvišeni“, akcentirao je muftija prof. dr. Nedžad Grabus.

Posjeti je prisustvovao i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo dr. Abdulgafar-ef. Velić, koji je naglasio da je Medžlis spremno dočekao novu mektepsku godinu.

„Za nas je danas poseban dan, sretni smo jer otvaramo mektepske učionice. Posebno su sretni muallimi, roditelji, a naravno i mi u Islamskoj zajednici. Na području našeg medžlisa mektepska pouka se organizira u 150 mekteba. Više od 200 muallima je uključeno u nastavni proces, a više od 15.000 je polaznika mektepske pouke. Na ovaj način čuvamo svoju tradiciju, naša djeca uče važne lekcije o vjeri i životu i izgrađuju svoj identitet. Polaznicima i njihovim muallimima čestitamo novu mektepsku godinu, a pozivamo i druge roditelje koji nisu upisali djecu u mektebe da to učine, u svim našim džamijama“, poručio je glavni imam.

Džematski imam Muslija-ef. Čeliković je izrazio radost zbog ove posjete, te je naglasio da džemat Vogošća iz godine u godinu ima veliki broj polaznika mektepske pouke.

„Ovo je džemat koji je svojim trudom sagradio ovu, ali i druge džamije. Jedan smo od najbrojnijih mekteba, prošle godine smo imali upisano skoro 400 polaznika. Iz našeg mekteba je 111 djece završilo jednu od naših medresa. Od ove godine će u našem mektebu biti angažovane i dvije muallime“, kazao je efendija Čeliković.

Među djecom koja su se danas upisala u mekteb su i sestre Lamija i Adna Šišić.

„U mektebu je lijepo. Družimo se, učimo, imamo nekad vrijeme i za igru. Upoznamo i nove prijatelje“, kazale su one.

Podsjećamo, odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nova mektepska godina počinje danas upisom polaznika u više od 2.000 mekteba koji djeluju u okviru Islamske zajednice, a mektepska pouka će se izvoditi i realizirati prema Nastavnom planu i programu mektepske pouke koji su usvojili i odobrili Rijaset i Vijeće muftija Islamske zajednice.

