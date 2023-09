I OVE GODINE OSIGURAN BESPLATAN PREVOZ UČENIKA

Veliki broj vogošćanskih učenika svaki dan koristi kombi prevoz od kuće do škole. Od ove godine učenički prevoz u OŠ „Porodice ef. Ramić“ je pojačan, uspostavljena je još jedna linija i to da saobraća prema naselju Nebočaj i Karaula. Na ovaj način učenicima koji su udaljeni od škole omogućen je sigurniji put od kuće do škole i obratno. Ovo je prvi put da djeca iz ovog dijela općine imaju organizovan prevoz. Osim spomenute uspostavljene su i stare linije prema Krivoglavcima i Gori. Razgovarali smo sa direktorom škole Šemsom Pačarizom koji nije krio zadovoljstvo što je i ovim učenicima osiguran prevoz od kuće do škole. Istakao je da će prevoz biti usklađen sa početkom nastave i časovima koji učenici imaju u obje smjene.